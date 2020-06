Minister Grapperhaus: ‘Messengeweld van drillrappers moet weg uit jongerencultuur’

Tropische temperatu­ren in aantocht: in deze buitenzwem­ba­den kun je een duik nemen

20:00 Fraai zomerweer is op komst, maar lang niet op alle plekken zit verkoeling in een buitenzwembad erin. ,,Alleen als er een wonder gebeurt, gaan we nog open’’, zegt manager Jan Pott van het Van Maanenbad in Rotterdam. Onder meer het buitenbad van De Fakkel in Ridderkerk opent wel voorzichtig zijn poorten. In juli volgt het Recreatieoord Binnenmaas in Mijnsheerenland.