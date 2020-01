Minister kookt op Albeda Horecacollege en probeert ‘takke-bende’ te voorkomen

's Ochtends had Van Engelshoven een debat met de Tweede Kamer, in de middag was het geen woorden maar daden. Het Albeda Horecacollege op Rotterdam-Zuid mat haar een koksbuis aan en stuurde de D66-politica de keuken in. Ze ging samen met eerstejaars Nina Breedveld aan de slag.



Albeda nodigde Van Engelshoven bij de opening van het studiejaar 2018-2019 al uit voor een workshop. Ze had zich namelijk laten ontvallen dat ze graag kookt, maar er niet zo'n mega-ster in is.



,,Door mijn werk kom ik er vaak niet aan toe om te koken. Ik eet ook geregeld buiten de deur. Maar in het weekend probeer ik het zeker. Mijn dochter zit net op kamers en als ze dan in het weekend thuis is, vind ik het leuk om voor het gezin te koken’’, aldus de minister terwijl ze de kruidnagels telt die in de grote soeppan moeten belanden. Daarna stortte het keukenduo zich op de kaascroutons.