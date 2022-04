Minister om opheldering gevraagd over stoppen lessen voor ouderen bij de Erasmus Universiteit

Onderwijsminister Robbert Dijkgraaf is om opheldering gevraagd over het stoppen van het ouderenonderwijs bij de Erasmus Universiteit.

Het VVD-Tweede Kamerlid Harry Bevers heeft vragen gesteld naar aanleiding van een artikel van het AD over de kwestie. De universiteit is gestopt met het Hoger Onderwijs voor Ouderen (HOVO), omdat het financieel niet langer verantwoord zou zijn om deze specifieke lesprogramma’s aan te bieden. Ook vindt ze het HOVO ‘het domein van de hoogopgeleide, witte Nederlander’ en dat daardoor groepen worden uitgesloten. Bevers wil opheldering over de argumentatie en over het stoppen an sich.

Hij vindt dat niet passen in de leven lang leren-visie die zowel de universiteiten als het kabinet uitdragen. Omdat de Radboud Universiteit in Nijmegen eveneens met het HOVO is gestopt, vreest Bevers voor ‘een bredere trend’. Hij vindt dat onwenselijk en wil van minister Dijkgraaf (D66) weten of die dat ook vindt.

In Rotterdam volgden jaarlijks tussen de 1500 en 2000 50-plussers de HOVO-cursussen. In coronatijd kwamen die stil te liggen, waarna ze niet meer zijn opgestart. In Nijmegen is het lesaanbod overgenomen door de HOVO’s van Brabant en Utrecht. In Rotterdam is nog geen alternatief.

