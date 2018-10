Minister: snackende Feyenoordfan niet slecht voor imago van zorg

Bij SP-Kamerlid Maarten Hijink schoot het boekje om verschillende redenen in het verkeerde keelgat. Hij ergerde zich er niet alleen aan dat patiënten in het boekje 'klant' worden genoemd, maar ook dat de ijkfiguren op zijn zachtst gezegd nogal markante personages zijn. Hij stelde daarom Kamervragen waarin hij aan de minister vroeg of 'het gebruik van stereotypen - zoals Teun uit Rotterdam die van de Febo en Feyenoord houdt - mensen juist niet afschrikt om in de zorg te gaan werken?'



Teun gaat volgens het boekje bijvoorbeeld elke zondag op zijn brommer naar de Kuip. Hij zit in een begeleid zelfstandig wonen-project, draagt het liefst kleding van het Duitse sportmerk Adidas en kijkt graag naar spelshows op televisie. In de zomer gaat hij met het gezin van zijn zus mee, lekker kamperen.



De Jonge schrijft in zijn antwoord dat het woord 'klant' een misschien wat ongebruikelijke term is in de zorg. Voor de rest staat hij nog steeds 100 procent achter de inhoud van het boekje. Het is volgens hem belangrijk dat zorgverleners zich kunnen inleven in verschillende bevolkingsgroepen. Doen ze dat niet, dan kan het gebeuren dat hun informatie niet aankomt bij bepaalde patiënten met als gevolg dat die dan de zorg gaan mijden.