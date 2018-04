Minstens een half uur in de rij voor patat van 50 cent

Zo ook de 14-jarige Beer. Samen met zijn klasgenoten van het Montessori Lyceum is hij in zijn pauze naar de frietzaak gekomen om snel een frietje te halen. ,,Ik sta hier nog maar tien minuten. Ik vind het al met al niet zo lang duren", aldus de scholier. ,,Ik had op Facebook gezien dat een patatje vandaag 50 cent kost. Dus dan maar even in de rij staan.''



Ook Irene van den Berg staat te wachten. ,,Ik vind de rij eigenlijk nog wel meevallen. Ik had gelezen dat je vandaag een goedkoop patatje kon halen. Dan moet je als Rotterdammer wel meedoen.''



Sandra de Jager heeft eindelijk haar felbegeerde zak friet in handen. Echt lang hoefde ze er niet op te wachten: ,,Na een minuut of tien had ik mijn patatje al. Maar ik was er ook vroeg."