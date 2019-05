Mirjam trouwt met wildvreemde in Married at First Sight: ‘Eerste indruk was een opluchting!’

De professionals van Married at First Sight zagen in deze twee mensen een perfecte match. Vanavond geeft de Rotterdamse Mirjam Jansen (47) in het RTL 4-programma haar jawoord aan Pascal. Zónder dat ze hem ooit gezien heeft. ,,Het is een rollercoaster.’’

Eigenlijk begon het avontuur van Mirjam als een grapje. Tegen een vrijgezelle vriendin zei ze een jaar terug: ,,Als we volgend jaar nog vrijgezel zijn, geven we ons op voor Married at First Sight.’’ Een jaar later was het zo ver. Geen relatie, maar wél een uitnodiging om naar de testdagen van het programma te komen.

Daar onderzoeken experts hoe de deelnemers in het leven staan, hoe ze over dingen denken en wat ze zoeken in een ander. Mirjam en haar vriendin gingen samen naar de testdagen. ,,Dat was hartstikke gezellig. Maar dat ik uit al die mensen gekozen zou worden, daar had ik geen rekening mee gehouden. Ik was een beetje in shock!’’, vertelt Mirjam. Ze noemt haar deelname aan het programma ‘onwerkelijk’. Er waren ruim 1500 aanmeldingen.

Wat zoekt ze precies in een man? ,,Voor mij is het de persoon. Ik zoek iemand waarmee het klikt. Dat klinkt heel cliché, maar het gevoel moet er zijn.’’

Gevoel

Maar kun je gevoel vinden op basis van wetenschap? ,,Daar was ik heel benieuwd naar. Is dat iets wat je uiteindelijk gaat ervaren als je wetenschappelijk bent gekoppeld?’’ Of die gevoelens er inmiddels zijn of juist niet, blijft nog even een verrassing. De ruim een miljoen kijkers van het vierde seizoen van het programma zullen het koppel volgen, van het uitzoeken van een jurk en pak tot aan het samenwonen.

Pascal maakte voorafgaand aan het huwelijk al een goede beurt bij Mirjam. Hij wist haar tot tranen toe te roeren door een kaartje dat hij richtte aan zijn toekomstige schoonvader, niet wetende dat de ouders van zijn aanstaande zijn overleden. ‘Voor mijn aanstaande schoonvader,

Daar we elkaar vooraf niet zullen ontmoeten en ik niet de gelegenheid heb om je naar haar hand te vragen,

Wil ik dat je weet dat ik, als zij dat wil, alles zal doen om jouw dochter gelukkig te maken.’

Beeld vormen

Met het attente kaartje en de hoffelijke boodschap maakte Pascal indruk. ,,Dat was echt ontroerend. Het is heel moeilijk om een beeld van iemand te vormen, maar door het kaartje wist ik dat het iemand was die diepgaande gedachten heeft. Dat het verder ging dan: we gaan lachen en trouwen. Ik vond het erg lief.’’

Maar dan nog dat spannende moment richting het altaar. Een allesbepalend moment waar Mirjam zich best een beetje zorgen om had gemaakt. ,,Toen ik hem zag dacht ik: oké! Met hem kan ik wel door één deur. Natuurlijk was het wat ongemakkelijk, maar de eerste indruk was goed. Dat was een opluchting.’’

Married at First Sight wordt uitgezonden op zondagavond om 20.00 uur op RTL 4.