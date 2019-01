Misbruikschandaal: ‘We waarschuwden voor trainer, maar atletiekunie deed niets’

De atletiekbond heeft geen waarschuwingssysteem voor trainers, vertelt oud-voorzitter André Klomp. ,,Daardoor is het mogelijk dat trainers van vereniging naar vereniging hoppen.” Pas afgelopen zomer belandde de trainer bij het Instituut Sport Rechtspraak (ISR) en bekende hij een groot aantal jonge vrouwen en meisjes te hebben misbruikt. Een aantal meisjes is mogelijk zwanger door hem geraakt.

,,Dat is echt schokkend”, vertelt Klomp. ,,Daar heeft niemand bij onze vereniging ooit een vermoeden over gehad.” In Barendrecht gingen de meldingen over ‘tikken op de billen’ en massages, zegt Klomp. ,,We hebben toen contact opgenomen met andere verenigingen waar hij getraind had. Toen bleek dat hij daar in bed had gelegen met jonge meisjes. Daar was toen niets mee gedaan.”

De Barendrechtse vereniging trok volgens Klomp aan de bel bij de atletiekbond én bij Haag Atletiek, de vereniging waar de trainer vervolgens aan de slag ging. ,,Daar is niets mee gedaan.” De man is tot 2017 trainer geweest in Den Haag. Toen hij weer later - onder een nieuw bestuur - opnieuw trainer werd in Barendrecht, heeft Klomp het bestuur gewaarschuwd. Hij is toen opnieuw weggestuurd. ,,Dat hebben we gedaan toen bleek dat hij in den Haag op non-actief is gesteld”, vertelt de huidige Barendrechtse voorzitter Bouke Bussemaker. De man had destijds wel een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Volgens Bussemaker was er binnen de Barendrechtse vereniging ‘onvrede’ over het wegsturen van de trainer. Hij haalde goede resultaten en mensen vonden de beschuldigingen overdreven. ,,Antilliaanse mensen zijn nou eenmaal wat sneller handtastelijk”, zegt Bussemaker.

Bij Haag Atletiek is het beleid inmiddels aangepast, laat een woordvoerder van de club weten. ,,Als een coach zich nu bij ons aanbiedt, trekken we referenties na bij de vorige verenigingen waar hij actief is geweest. Als club ben je natuurlijk heel kwetsbaar. Het is eigenlijk raar dat dit geen gemeengoed is bij verenigingen.” Omdat tegen de trainer daarvoor nooit een officiële klacht is ingediend, kon hij een bewijs omtrent gedrag (VOG) krijgen. Daardoor leek er niets aan de hand.

Uiteindelijk is de trainer afgelopen zomer geroyeerd door de KNAU. De trainer zelf zegt ‘voorlopig niet te willen reageren op de beschuldigingen'. ,,Ik wil dat eerst met mijn advocaat bespreken.”