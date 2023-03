Misbruikverdachte (61) geeft kind (12) de schuld van zijn verdenking: ‘Man zonder zelfinzicht’

Rivier­kreeft en duizend­knoop schadelijk voor water in Krimpener­waard, net als dumpen van meststof­fen

Het is slecht gesteld met de waterkwaliteit in Schieland en de Krimpenerwaard. Het grootschalig lozen van mest en bestrijdingsmiddelen is funest voor het milieu, en resulteert onder andere in een afname van waterplaten, zo blijkt uit de jaarrapportage voor 2022 van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Exoten als de Amerikaanse rivierkreeft en de Japanse duizendknoop doen er nog een schepje bovenop.