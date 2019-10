Mishandelde ezel Piet (9) komt terug naar huis dankzij zijn nieuwe maatje Anton

Als Marijke Hofmeester en Simone Leemberg de trailer in de verte tussen de bomen door aan zien komen rijden, beginnen de vier ezels in de wei luid te balken. ,,Ze voelen het aan. Ja meiden, daar komen ze. Pietje komt naar huis!’’ roept Leemberg terwijl Hofmeester haar zenuwen in bedwang probeert te houden. Ze rent naar de dijk om de weg naar de wei te wijzen.



Wanneer de twee medewerkers van Ezelwelzijn het terrein oprijden en de trailer opengaat, worden de twee dieren emotioneel begroet. Een onherkenbare Piet stapt zonder enige twijfel de trailer uit. En dan wordt er stevig geknuffeld. ,,Dit is geweldig. Hij herkent me nog’’, zegt Leemberg. Anton tuurt vanuit de trailer nog even om zich heen, twijfelt, maar durft dan ook uit de wagen te stappen. ,,Dag Anton, welkom in de Hoeksche Waard. Wat een goedzak zeg.’’