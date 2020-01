Mishandelde vrouw overleden aan verwondingen na ruzie met partner

Bijzonder geschenk van Ahoy voor Duncan Laurence: een artiesten­in­gang

27 januari Ahoy is apetrots op Duncan Laurence. Want dankzij de winst van de Hellevoetse zanger in Tel Aviv hengelde Rotterdam het Eurovisie Songfestival binnen en vinden er in mei liefst 9 shows plaats in de accommodatie op Zuid. ,,Als gebaar hebben we een nieuwe naam bedacht voor onze artiesteningang: Door Duncan.’’