Misschien haal ik de Hofpleinfontein wel leeg, waarschuwde burgemeester Aboutaleb

Het ging over het besluit van de Rotterdamse burgemeester om het feest niet op de Coolsingel te houden. Hij kan niet genoeg beveiligers vinden om ‘een kolkende massa van 100.000 tot 130.000 mensen te accommoderen’. Een kleiner feest in stadion de Kuip is volgens hem een veiliger alternatief.

Het is de goden verzoeken; niemand had van tevoren zijn geld gezet op een finaleplaats voor Feyenoord in de Conference League en ze moeten die nog winnen. Maar als de stad dan pas zou beginnen met organiseren, kan er zeker een streep door de huldiging van de voetballers: regeren is vooruit zien. Dus mailden Aboutaleb en co naar grote evenementenorganisaties en die meldden allemaal de mensen en het materieel niet te hebben. Jammer, maar helaas.

Het vuur na aan de schenen gelegd door de verontwaardigde gemeenteraadsleden (‘Heeft u nu echt alles gedaan om toch een huldiging op de Coolsingel voor elkaar te krijgen’) kwam hij plots met z’n opmerking.

‘Grote chaos’

Bij kampioensfeesten springen Feyenoorders massaal in de Hofpleinfontein. Zulke taferelen wil hij nu voorkomen: ,,Het leidt tot een grote chaos als het verkeer doorrijdt en mensen de weg oversteken om een duik te nemen in de fontein.” Droogleggen is volgens hem ‘een mogelijkheid’.

Het leek zo’n reactie op de doorzeurende politici, die ook nog begonnen over wie het nu voor het zeggen heeft in Rotterdam: de gemeenteraad die per se een huldiging op de Coolsingel wil of Aboutaleb met z’n mitsen en maren. Als het om veiligheid gaat is de burgemeester de baas, zo liet Aboutaleb gedecideerd weten. Die boodschap zet hij met het leeghalen van de fontein - of het dreigen daarmee - niet bepaald kracht bij.

De man die graag een leider wil zijn, veranderde in zo’n boze buurman die ballen lek prikt.

