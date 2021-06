Missverkiezingen alleen voor jonge meiden? Valentina is 38 én gekroond tot Mrs. Netherlands Europe

12-jarige gepakt voor straatroof in Rhoon en 11-jarige loopt met mes rond in Spijkenis­se

9 juni De politie heeft dinsdagavond twee jongens van 11 en 12 jaar in Spijkenisse en Rhoon aangehouden. De 11-jarige jongen in Spijkenisse had een mes bij zich en de 12-jarige jongen zou een straatroof hebben gepleegd in Rhoon.