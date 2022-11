Mobiele Eenheid ingezet bij bezetting Erasmus Universiteit: actievoerders opgepakt

update | met video 40-jarige Rotterdam­mer zwaarge­wond na schietpar­tij op de Baarland­hof in Rotterdam-Zuid

Bij een schietpartij op de Baarlandhof in Rotterdam-Zuid is in de nacht van vrijdag op zaterdag een 40-jarige Rotterdammer zwaargewond geraakt. Volgens de politie is zijn verwonding ernstig, maar niet levensbedreigend. Er is nog niemand aangehouden.

26 november