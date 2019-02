Mobieltje vol beelden van dames in paskamers Primark

Een 29-jarige Rotterdammer heeft tientallen vrouwen heimelijk gefilmd in de paskamers van kledingwinkel Primark in Rotterdam. Totdat hij werd betrapt. De man moest onlangs voor de rechter verschijnen. Die vindt dat de man moet worden behandeld.

De verdachte, vader van een zoontje en na een verbroken relatie inwonend bij zijn ouders, meldt zich met zijn moeder bij de rechtbank. Hij geeft toe eind vorig jaar bij de Primark aan het Poolsterplein in zijn woonplaats wildvreemde vrouwen te filmen terwijl ze kleding aan het passen zijn. ,,Voor de spanning’’, legt hij met gedempte stem uit.

Een van de ‘slachtoffers’, die onder het zijschot van het hokje een uitgestoken hand met daarin een filmend mobieltje vandaan ziet komen, slaat alarm en doet aangifte. Er staan, blijkt tijdens de inspectie van de telefoon, ook filmpjes op van andere vrouwen die kennelijk niets hebben gemerkt.

De rechter wil weten of meneer iets met de filmpjes heeft gedaan. ,,Heeft u ze verspreid?’’ De man schudt het hoofd. Of hij het erover heeft gehad met zijn ouders? ,,Ja, die vinden het erg stom wat ik heb gedaan en zijn teleurgesteld in me.’’

Het rapport van de reclassering rept over een ‘bepaalde obsessie voor seks’ in combinatie met een ‘stukje spanning’. ,,Dat is zo’’, geeft de man toe. ,,Maar u belast er wel andere mensen mee’’, zegt de rechter.

De verdachte voelt op zijn klompen aan dat hij fout is geweest en meldde zich bij een GGZ-instelling voor mensen met grensoverschrijdend gedrag. Hij is daar zelfs al in behandeling.

Probleem

,,Goed dat de verdachte erkent dat hij een probleem heeft’’, stelt de aanklager. ,,Hij is strafbaar, maar het is ook belangrijk dat hij hulp krijgt.’’ De reclassering vindt dat meneer niet meer in de buurt van pashokjes mag komen.

Een taakstraf van veertig uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee weken is wat de aanklager betreft genoeg. ,,Ik heb er heel erg veel spijt van’’, zegt de verdachte in zijn laatste woord. ,,Ik ga het nooit meer doen en ik kom hier nooit meer terug.’’

De rechter veroordeelt de man conform de strafeis. ,,Ik vind het heftig wat u heeft gedaan. Die behandeling vind ik het allerbelangrijkste. Maar niet meer in de buurt van pashokjes mogen komen, vind ik wel wat overdreven.’’