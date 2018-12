Moeder 'balkonbaby’ moet één jaar cel in voor verbergen dood kindje

Het is gelukt! Zieke Kees Dam hoopt weer op genezing na inzameling 650.000 euro voor therapie

13:33 De ernstig zieke Kees Dam uit Nieuw-Beijerland mag weer hopen op genezing. Familie en vrienden slaagden erin de afgelopen weken liefst 650.000 euro in te zamelen, zodat hij een peperdure behandeling in de VS kan ondergaan. In Nederland kan deze nog niet worden uitgevoerd.