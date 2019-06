Moeder kapot van verdriet: vandalen vernielen monument voor omgekomen zoon

Het was dé plek waar ze haar zoon kon gedenken. Maar toen Ada de Jong (59) langs het gedenkmonument voor haar omgekomen zoon Martin wandelde, sloeg de schrik haar om het hart. De muzieksleutel die op het monument stond, is eraf gewrikt en meegenomen. ,,Hoe ziek is je geweten dan? We beleven alles weer opnieuw.’’

Het is 2 juli 2011 als een noodlottig auto-ongeluk de dan 18-jarige Martin het leven kost. Hij was aan het chillen met vrienden bij de Wollefoppenweg in Zevenhuizen. Met één goede vriend en twee jongere jongens stapte hij in de auto. De bestuurder verloor de macht over het stuur en de wagen vloog over de kop en belandde bij een sloot. Martin zat waarschijnlijk met opgetrokken knieën in zijn stoel: dat werd hem vermoedelijk fataal.

Eén dag voor het ongeval is Martin aangenomen als lasser bij Hollandia. Zijn collega’s hebben een muzieksleutel voor op het monument gelast. Maar het is weg. Gestolen. ,,Ik kon mijn ogen niet geloven. Ik heb in het net gemaaide gras gezocht. Maar het was onvindbaar.’’

Vuurpijl

Ada heeft aangifte gedaan. De sleutel heeft dan wel weinig materiële waarde, de immateriële waarde is immens voor de nabestaanden van Martin. De jongen was een echte muziekliefhebber. ,,De plek is in een recreatiegebied. Ik ga er regelmatig naartoe. Ieder jaar komen we op de dag van het ongeluk daar met mijn vrienden, vrienden van mijn 29-jarige dochter en zijn vrienden bij elkaar. We steken dan een vuurpijl af. Hij hield erg van vuurwerk.’’ Het monument staat er sinds 2012, in samenspraak met de gemeente.

Sinds die tijd is het monument een plek waar ze kracht uit putten. Maar dat gevoel is omgeslagen in een stekende pijn. Het is niet voor het eerst dat het gezin met een vreselijk verlies te kampen heeft. ,,Mijn dochter was van een tweeling. Haar broertje is overleden toen hij 8,5 maand was.’’ Het gemis van haar zoons is er altijd. ,,Je hebt periodes dat het niet lekker gaat. Maar nu ging het best goed en dan gebeurt dit’’, zegt ze emotioneel.

‘Ik zou jullie graag ontmoeten om te ervaren hoe ziek jullie geest is’, schrijft ze op Facebook, gericht aan de vandalen. ,,Ik wil ze zeggen wat ze aanrichten met zulke acties. Misschien was het voor hen baldadigheid, maar ik wil die mensen hun gezicht zien als ik míjn verhaal vertel.’’

Volledig scherm Martin kwam om bij een ongeluk. © Privéfoto

Volledig scherm De sleutel is er vanaf gesloopt. © Privéfoto