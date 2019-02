Moeder Nancy over onopgeloste zaak zoon Orlando: 'Verdriet wordt elke dag groter'

Politie rukt massaal uit voor schietpar­tij die knallende uitlaat blijkt te zijn

18 februari De politie is vanavond massaal uitgerukt nadat er een melding was binnengekomen van een schietpartij op de Westlandseweg in Vlaardingen. Meerdere eenheden van de politie werden opgeroepen nadat getuigen knallen hadden gehoord. Een helikopter speurde de omgeving af, en toe en afritten van de snelweg werden gecontroleerd. Dat alles bleek achteraf niet nodig, want uiteindelijk bleek een luid knallende uitlaat de schuld van het lawaai te zijn.