Moeder Nancy over zoon Orlando: 'Verdriet wordt elke dag groter'

Na de IF­FR-tij­ger en knalgele tennisbal nu drie blokken voor Centraal Station

Grote festivals en evenementen in Rotterdam spelen zich met kleurrijke promotie-beelden steeds vaker in de kijker op het plein voor Rotterdam Centraal. Was het begin dit jaar eerst de stoere tijger van het Internationaal Filmfestival Rotterdam (IFFR), daarna volgde de knalgele tennisbal van het ABN Amro World Tennis Tournament en sinds gistermorgen prijken drie gestapelde blokken op het Stationsplein, verwijzend naar de Bauhaus-tentoonstelling in Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam.