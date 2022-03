Moeder Paul de Leeuw is apetrots op haar zoon en kleinzoon en Patricia Paay geveld door de griep

COLUMN Helaas raadsleden, bijna niemand kent jullie

Maak je deel uit van het politieke wereldje van Rotterdam, dan ligt het voor de hand jezelf heel belangrijk te vinden. De raadszaal is één en al allure. De voorzitter - de wereldberoemde Abou - is er ook een om mee te pronken. Bovenal voelt het aantrekkelijk en eervol om te mogen meedoen aan de macht in de tweede stad van het land.

