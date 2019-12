Moeder Sarah Papenheim woest over 6 jaar cel Joël S.: ‘In Amerika kreeg hij de doodstraf of levenslang’

Sarah Papenheim werd eind vorig jaar met 27 messteken om het leven gebracht in haar studentenflat in Rotterdam-Kralingen. Sarah werd in haar buik, hals, nek en rug gestoken. Joël S. heeft het dodelijke misdrijf bekend, maar hij zou uit noodweer hebben gehandeld. Hij heeft verklaard op de fatale dag door Sarah te zijn aangevallen. Ook zei hij zich niks meer van de steekpartij te kunnen herinneren en niet te weten waarom hij de jonge studente doodstak. In de maanden ervoor ging het slecht met hem en had hij last van hallucinaties.

Sarah's moeder Donee Odegaard is heel boos over de uitspraak. Ze had op minstens 10 jaar gevangenisstraf voor Joël gerekend. ,,Dit is geen gerechtigheid. In Amerika had hij de doodstraf of levenslang gekregen zodat hij dit nooit meer kan doen. Ik ben bang dat hij over een paar jaar weer buiten is. Ik ga er alles aan doen om dat te voorkomen. Hier ga ik voor vechten.’’ Odegaard noemt de uitspraak 'nog moeilijker dan het moment van Sarah's dood'. ,,Desnoods verhuis ik naar Nederland om de wet te veranderen.’’