Moeder van op weerzinwekkende wijze vermoorde Caroline tegen verdachte: ‘Je kan geen hart hebben’

Hoger beroep Oostvoorn­se kofferbak­moord: advocaat betitelt dna-be­wijs als ‘onbetrouw­baar’

De Oostvoornse kofferbakmoord. Zeventien jaar nadat Caroline van Toledo (35) op weerzinwekkende wijze werd vermoord, is vandaag het hoger beroep tegen verdachte Leon van M. (45) begonnen. Direct bij de aanvang legde zijn advocaat Pieter Hoogendam een troef op tafel. Hij stelt dat het dna-bewijs waarop de veroordeling van Van M. door de rechtbank mede is gebaseerd, niet betrouwbaar is.

28 september