Moeder van Orlando (17) hoopt eindelijk de waarheid over de dood van haar zoon te horen

Deze man vroeg Duplo voor de verstande­lijk gehandicap­te Wesley (33) en dat heeft hij geweten: ‘Het aanbod is overweldi­gend!’

7:15 Waar een oproepje al niet toe kan leiden! Jaap van Eijk uit De Bilt vroeg in een rubriekje in deze krant lezers om Lego Duplo voor Wesley. De 33-jarige man woont in een inrichting voor verstandelijk beperkten in Rotterdam en is dol op de grote blokken. Die oproep miste zijn uitwerking niet: Wesley kan binnenkort kratten vol verwachten.