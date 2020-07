Moeder van vermoorde Merwin Frans (30) vertelt op tv over haar zoon: ‘Een leegte in mijn hart’

De moeder van Merwin Junior Frans, een 30-jarige Rotterdammer die eind mei voor zijn huis werd doodgeschoten, heeft vanavond gesproken over haar zoon in het televisieprogramma Opsporing Verzocht . ,,Hij heeft een leegte achtergelaten in mijn hart. Ik mis hem. Als Junny er niet is, wordt er niet gelachen in huis.’’

Merwin Frans, door zijn vrienden en familie Junny genoemd, wordt 29 mei vlakbij zijn huis aan de Bramentuin in Rotterdam-IJsselmonde in de vroege ochtend doodgeschoten. Hij woont daar met zijn moeder en elf jaar jongere zusje. Hij was kort daarvoor met twee vriendinnen en een vriend in Hotel Port in Delfshaven om wat te drinken. Met elkaar namen ze een taxi, die op verschillende adressen een stop maakte. Frans wordt als laatste nabij zijn huis afgezet.

Quote God, laat mijn kind niet doodgaan. Alsje­blieft, help mijn kind. Moeder van het slachtoffer Als hij naar zijn huis loopt, wordt hij onder vuur genomen. Bij de tuin van de buren zakt hij in elkaar. Zijn moeder wordt wakker van de harde knallen en haast zich naar buiten. Daar ziet ze haar zoon zwaargewond op de grond liggen. ,,Zijn ogen waren dicht. God, laat mijn kind niet doodgaan. Alsjeblieft, help mijn kind’’, zegt zijn moeder over de bewuste ochtend. Hij overlijdt kort na de schietpartij. Frans laat een zoontje van zes achter.

,,Hij was zó trots op zijn zoon. Hij was echt blij met zijn zoon’’, zegt zijn moeder. ,,Junny was gewoon een prins in het huis, omdat hij de enige man in het huis was. Als Junny er niet is, dan wordt er niet gelachen in huis.’’

Volledig scherm De politie doet onderzoek. © MediaTV

Valse kentekenplaten

De liquidatie lijkt nauwgezet te zijn voorbereid. Van te voren werden twee auto's - een bronskleurige bestelbus en een zwarte Renault Megane - gestolen en voorzien van valse kentekenplaten. De Renault was klaargezet om na de schietpartij in over te stappen. Toen Frans om 7.00 uur zijn voortuin inliep, klapten de achterdeuren van de bestelbus open en werden kogels op hem afgevuurd. Het busje zou al sinds 5.30 uur die morgen in de wijk geparkeerd staan.

De bestuurders reden naar de Sportlaan, waar ze overstapten in de Renault. De politie spotte de wagen op de Vaanweg en zette de achtervolging in. Drie kilometer verderop verloor de bestuurder van de vluchtauto de macht over het stuur en botste op een geparkeerde wagen. De inzittenden, een 21-jarige Dordtenaar en een 20-jarige man uit Capelle aan den IJssel, zetten het op een lopen, maar werden kort na het lossen van een waarschuwingsschot gearresteerd.

Het vuurwapen dat in de auto werd gevonden, wordt onderzocht door het Nederlands Forensisch Instituut.