Moeder vermoorde Sarah Papenheim (21) hoopt op antwoorden

Morgen moet verdachte Joël S. (24) zich verantwoorden voor de gruwelijke moord op Sarah bijna een jaar geleden in hun Rotterdamse studentenflat. Donee Odegard, de moeder van Sarah, zal er zijn. Want ze wil haar kwelgeest, die bekend heeft het fatale misdrijf te hebben gepleegd, horen zeggen wat hem bezielde.



Vrijdag hoopt Odegard van de zorgconsul opheldering te krijgen over het traject dat voorafging aan de geweldsuitbarsting van de getalenteerde contrabassist, die volgens gedragsdeskundigen als verminderd toerekeningsvatbaar moet worden beschouwd. Sarah, studente psychologie in Rotterdam, maakte zich ernstig zorgen over de geestelijke toestand van Joël en sloeg alarm.