Moeder vermoorde studente Sarah in Nederland voor rechtszaak: ‘Ik kan er niet van slapen’

Ruit politiebu­reau vernield vanwege LHB­TI-pos­ter

11:20 De ruit van het politiebureau in winkelcentrum Keizerswaard in Rotterdam-IJsselmonde is vernield. Achter de barsten hangt een LHBTI-poster, met daarop de regenboogvlag. Die vlag staat symbool voor acceptatie van de LHBTI-community.