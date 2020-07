Moeder vervoert tien kinderen in kleine auto naar kinderfeestje en krijgt boete

Drijvende armen gaan plastic vangen in de Nieuwe Maas

20 juli Een systeem met twee armen dat zwerfafval in de Nieuwe Maas opvangt en opslaat in een drijvende opvangbank. Rijkswaterstaat gaat daarmee het plastic in het water te lijf. Eind van deze maand start een proef in de Vijfsluizerhaven in Schiedam.