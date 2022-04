Moederdagcadeau zonder eigenaar gevonden in metro: ‘Wie helpt RET het terug te brengen?’

Nieuwe actie van Jeanet: moederdag­taart om geld in te zamelen in de strijd tegen ALS

Jeanet van Holsteijn heeft wéér een nieuwe actie bedacht om middelen te werven in de strijd tegen ALS, dit keer in samenwerking met de bakkers van Van den Berg in Maasdijk. De actie speelt zich af rond Moederdag. ,,Ik hoop dat veel Westlanders op 8 mei moeder willen verrassen met een warm hart voor ALS.”

20 april