Moeilijke momenten voor Sarita Lorena na moord op vriend Siki Martina: 'Rouwen blijf je altijd doen’

Kogels vlogen over en weer bij schietpar­tij die Siki Martina (31) het leven kostte

Bij de schietpartij bij metrostation Coolhaven, waarbij Rotterdammer Siki Martina (31 jaar) zondagavond om het leven kwam, is over en weer geschoten tussen twee partijen. De schutter die de fatale schoten loste, is nog voortvluchtig.

15 juli