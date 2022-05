Moeite met energietoeslag aanvragen? Rotterdam start met hulppunten

Rotterdammers met een lager inkomen kunnen vanaf maandag de energietoeslag aanvragen. Dit is een steuntje in de rug, om de hoge energiekosten iets te drukken. Maar zo’n aanvraag doen is zo makkelijk nog niet. Daarom kunnen mensen volgende week op 46 locaties in de stad hulp krijgen.