Mogelijk explosief bij café op Oostzeedijk in Rotterdam-Kralingen

Kinderen niet meer naar school nadat betonblok uit plafond valt: ‘Voelt niet meer veilig’

De leerlingen die in het schoolgebouw in Rotterdam-Zuid zaten waar vorige week een blok beton naar beneden stortte, gaan daar voorlopig niet meer naartoe. ,,Wat er ook uit het rapport komt, het geeft geen veilig gevoel weer in die klas te gaan zitten”, zegt een woordvoerder van scholenkoepel BOOR. Intussen wordt er hard gewerkt aan een oplossing.