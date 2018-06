Mogelijk familiedrama in flat nabij metrostation Hesseplaats

Commentaar 'Die 2 miljoen hoort niet op de grote hoop'

10:57 Het was slechts een oprispinkje in de Rotterdamse raadsvergadering van afgelopen donderdag: een voorstel van 50PLUS om de 2 miljoen euro die over is van de Klijnsma-gelden - geld speciaal bestemd voor kinderen in armoede - níet op de grote hoop te gooien, maar ook echt uit te geven aan kinderen in armoede. In minder dan vijftien minuten werd het idee weggestemd. Maar het was wel een kwartiertje waarin drie linkse partijen kiezersbedrog pleegden.