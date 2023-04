Mogelijk late huldiging op de Coolsingel is een domper, maar Feyenoord snapt het besluit

Draag zwart als protest tegen duurste Koningsdag in armste stad, roept deze beweging op

‘Draag zwart’ als protest tegen de duurste Koningsdag ooit in de armste stad van Nederland. Dat is de oproep vanuit de woon- kraak- en klimaatbeweging in Rotterdam, die op sociale media veel wordt gedeeld. Het is een van de tegengeluiden van de feestelijke Koningsdag in de Maasstad. Waarbij slechts één demonstratie officieel is aangemeld.