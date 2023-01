Mogelijk nieuwe hoogspanningsleiding door Krimpen en Krimpenerwaard: ‘Extra hinder is onacceptabel’

Al twintig jaar vangen ze hier zwerfkat­ten op, en dat is goed voor de katten én hun omgeving

De Stichting Zwerfkatten Rijnmond in Rotterdam-Prinsenland bestaat twintig jaar. Al vanaf 1972 ontfermt een groep dierenvrienden zich over het lot van deze ontheemde dieren, wat in 2003 resulteerde in een professionele organisatie. In de afgelopen jaren zijn hier bijna 30.000 katten opgevangen en zo’n 8500 kittens bij een baasje geplaatst.

17 januari