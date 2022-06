Mohamed Y. reed door na fatale aanrijding en moet nu 135 dagen de cel in: ‘Hij is totaal onverschillig’

MET VIDEO Steeds meer mensen willen zijn honing kopen, dus zegde Mohamed (30) zijn vaste baan op

Bij een lievelingsdier denk je al snel aan een kat, hond, cavia of een dolfijn. Maar Mohamed Elkhalki (30) niet. Hij is gék van bijen en is daar zo gepassioneerd over, dat hij er zijn beroep van heeft gemaakt. Hij verruilde een vaste baan als it’er om imker te worden. ,,Van de bijen word ik rustig.’’

25 juni