Moment suprême: organisatoren Songfestival inspecteren vandaag Ahoy en dit krijgen ze te zien

Nettie de Wekker werd door de buurvrouw neergesto­ken: ‘En nu woont ze hier weer’

9:44 Nettie de Wekker (72) werd eind vorige maand tijdens een barbecue in een seniorencomplex tijdens een woordenwisseling neergestoken door een buurvrouw (67). De Rotterdamse deed aangifte van een poging tot doodslag dan wel moord. Tot haar schrik werd de buurvrouw enkele dagen later al vrijgelaten en trok ze weer in haar woning. ,,Ik had wel dood kunnen zijn. En dan laten ze haar hier weer wonen alsof er niets is gebeurd. Het is te gek voor woorden.’’