Mondkapje verplicht in de Kuip, slechts drieduizend supporters welkom

Alle supporters die komende zondag in de Kuip zitten, moeten vanaf het moment dat zij in de rij staan tot zij het stadion weer verlaten een mondkapje op. Ook mogen er niet zevenduizend maar drieduizend mensen op de tribune zitten. Deze extra voorwaarden heeft de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb gesteld aan de oefenwedstrijd tegen Sparta.

Er waren volgens Feyenoord tot nu toe niet meer dan 3000 kaarten verkocht. Wie een toegangsbewijs heeft, komt binnen. Eten en drinken is op de tribune toegestaan.

Premier Mark Rutte verwees donderdagavond in zijn persconferentie expliciet naar ‘hartstochtelijk zingende Feyenoordfans’ die woensdag in de Kuip waren. Hij zei zich voor te kunnen stellen dat de Rotterdamse burgemeester daar een actie aan verbindt. Zingen in het stadion, maar bijvoorbeeld óók in cafés, is immers verboden omdat het de verspreiding van virusdeeltjes kan versnellen.

Drieduizend kaartjes

Burgemeester Aboutaleb stelde niets te zien in een verbod op publiek op dit moment. Maar heeft dus wel extra voorwaarden gesteld onder welke de wedstrijd door kan gaan. Drieduizend kaartjes is aanmerkelijk minder dan de zevenduizend die verkocht konden worden. Feyenoord heeft de verkoop nu per direct gestaakt. ,,Het aantal van drieduizend was de afgelopen dagen reeds bereikt.’’

Verder mag Feyenoord nog niet beginnen met de kaartverkoop voor vriendschappelijke wedstrijd tegen FC Twente op zondag 16 augustus. ,,Hiervoor worden eerst de ervaringen van de wedstrijd van komende zondag afgewacht.’’ Voor competitiewedstrijden werd eerder over 12.000 supporters gesproken bij het houden van 1,5 meter afstand. Minder dan de helft van het aantal seizoenkaarthouders. Ajax speelt het eerste oefenduel zaterdag zonder publiek. Bij de tweede oefenwedstrijd zijn 4500 mensen welkom.

Kaartje voor specifieke stoel

Het duel tussen Feyenoord en Sparta vindt zondag plaats in de Kuip. Bezoekers uit één huishouden mogen naast elkaar op de tribune zitten. Dat geldt ook voor jongeren tot 18 jaar. Maar verder koopt iedereen een kaartje voor een specifieke stoel, in elk vak, waardoor supporters 1,5 meter afstand bewaard kan worden. Maar bovenal moeten ze nu van het moment dat ze in de rij staan een mondkapje op. In de horeca in het stadion zijn de coronaregels van kracht die gelden voor de horeca.

Bij de eerste openbare training afgelopen woensdag riep Feyenoord supporters al op een mondkapje te dragen. Daaraan werd toen door een enkeling gehoor gegeven.