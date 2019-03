Monique Westenberg: Emotioneel lag ik helemaal in elkaar

Massale vissterfte in Krimpen door laag waterpeil: vissers komen in actie

14 maart Krimpense vissers zijn vanavond in actie gekomen voor vissen in nood. Het waterpeil in de vijver achter het politiebureau aan de Albert Schweitzerlaan was door werkzaamheden dusdanig gezakt dat veel vissen het loodje legden of naar adem hapten.