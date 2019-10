Moniz en Bruins begraven strijdbijl bij Excelsior: ‘Het is een discussie zonder einde’

Update Twee minderjari­ge verdachten steekpar­tij Montessori­weg weer vrij

11:24 De twee minderjarige verdachten voor de steekpartij van afgelopen dinsdag voor het Montfort College in Rotteram-Zuid, zijn weer vrijgelaten. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie wil niet zeggen of ze nog als verdachten in beeld zijn. De politie is nog altijd op zoek naar een voortvluchtige derde verdachte.