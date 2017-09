Monumentendag: terug naar vroeger

Quote Het is jammer, als het zonnetje schijnt komt er meer publiek Jan Duijvendijk In het Streekmuseum Crimpenhof in Krimpen aan den IJssel is deze zaterdagochtend een brocantemarkt. Ondanks de plensbuien is de belangstelling niet slecht. ,,Ik ben hier naartoe komen zwemmen'', lacht een bezoeker. Jan en dochter Milou van Duijvendijk uit Krimpen wachten droog in de stal op klandizie. ,,Het is jammer, als het zonnetje schijnt komt er meer publiek'', zegt Jan, die zelf al jaren oude spulletjes verzamelt op rommelmarkten en die ook doorverkoopt. ,,Dit zijn geen dure dingen'', zegt z'n dochter. ,,Die raak je hier niet kwijt.''

,,Je zou alles wel mee naar huis mee willen nemen'', mompelt een bezoekster verlekkerd. ,,Maar waar moet je het laten...'' Touwslager Leo Roest uit Lekkerkerk kijkt werkeloos toe. Hij zou een demonstratie touwslaan geven deze ochtend. ,,Dat moet buiten gebeuren en in de regen kan dat niet'', zegt hij.

De zoon uit een echt touwslagersgeslacht vult de tijd met het vertellen van mooie verhalen over het oude ambacht. ,,Mijn vader was tot 1995 touwslager. Voor de scheepvaart en de landbouw. Hij vond het jammer dat niet één van z'n zonen het overnam. Maar er was toen geen droog brood meer aan te verdienen.''

Twee keer per jaar laat Roest in het Streekmuseum zien hoe touwslaan werkt. Compleet met hekel en beukhamer. ,,Met deze touwen voeren ze vroeger naar Indië. Ze werden gemaakt van hennep. Daar zit rek in. Nadeel is dat ze niet weersbestendig zijn. Daarom werden ze geteerd.''

Capelle

Ook in Krimpen klaart het weer 's middags even op en kan de touwslager toch nog aan de slag. Iets verderop, in Capelle, is in het historisch museum aan de Bermweg de tentoonstelling '40-'45 te zien. Arie Nobel (81) heeft zijn kleinzoon Mitch (14) meegenomen. Voor opa Arie en diens makker Tom Mulder, samen opgegroeid in Rotterdam-Zuid, biedt de expositie veel herkenbaars.

Ook met het thema van Open Monumentendag, Boeren, burgers en buitenlui heeft Arie iets. ,,Ik was 4 jaar toen de oorlog uitbrak. In de Hongerwinter werd ik met de fiets naar Zwolle gebracht en heb negen maanden bij een boerengezin in Dedemsvaart gewoond. Dankzij hen overleefde ik de oorlog. Ik ben nog regelmatig bij ze terug geweest.''