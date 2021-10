Mooi pak, dikke auto. Maar grootste droom van Robert Doornbos is dat dochter Jada gezond blijft

Doornbos (40) is een man van de wereld en heeft veel in het buitenland gewoond. België, Monaco, Engeland, de Verenigde Staten. Tegenwoordig woont hij in Amsterdam, in Zuid, samen met zijn vrouw Chantal Bles en hun kinderen Josh en Jada. Zijn vrouw is een Amsterdamse. De keus voor de hoofdstad was niet zo moeilijk. Niet alleen is Amsterdam ook een wereldstad, wat Doornbos betreft geldt: ,,Happy wife, happy life.’’