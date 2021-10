Mooie groene plannen van Rotterdam The Hague Airport, maar betalen voor de vervuiling, ho maar

Dat ding vliegt volgens de plannenmakers in 2024 naar Londen. Een heel klein ding, trouwens, want de nieuwe techniek is bij lange na niet in staat Boeings voort te stuwen. Rotterdam The Airport is zo met het milieu bezig, omdat vliegen er niet goed op staat bij natuurvrienden. En dan zijn er nog de omwonenden van de luchthaven, die sinds de coronalockdown weten wat een zegen het leven zonder de brullende motoren is en nu harder klagen dan ooit.