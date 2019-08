Mooiste tiener ter wereld houdt wel van een uitdaging: ‘Ik kon 1,5 jaar geleden niet eens op hakken lopen’

,,Paul, mag ik nog een beetje lipgloss?”, vraagt Leito aan haar visagist. Hij doet wat gloss op haar lippen voordat ze doorgaat met haar volgende interview. Ze staat straks live in verbinding met een tv-zender in Curaçao, waar haar ouders vandaan komen. Het is een lange en drukke dag. ,,We kwamen half vijf ’s morgens aan in Nederland, ik heb slechts één uur geslapen.” Echt moe ziet ze er overigens niet uit. ,,Ik heb zeker een jetlag, maar ik ben gewend om heel vroeg op te staan en veel dingen te doen.”