Moord in de gevangenis: Ik krijg maar niet uit mijn hoofd hoe bang die gozer moet zijn geweest

column Het ging over de ‘male gaze’ (de mannelijke blik in films), terwijl ik dacht dat het ging over de ‘male gays’

Ik had er gewoon zin in. Ik had een flyer van de Doelen gekregen, met de boodschap dat ze woensdag ter ere van Vrouwendag een feestje gaven. Samen met de Erasmus Universiteit. Met talks over kunst en film. Met drinks and bites. En dance and dj’s. Ik had me al aangemeld voordat ik de flyer had uitgelezen.