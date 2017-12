Moordverdachte en advocaat mishandeld in Rotterdamse rechtszaal

Update OM: 'Zuurgooier' moet naar psychiatrisch ziekenhuis

15:00 De officier van justitie wil dat de 26-jarige 'zuurgooier' Hans J. uit Gouda verplicht wordt opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Volgens de aanklager is J. volledig ontoerekeningsvatbaar. In mei dit jaar gooide hij giftig perazijnzuur in het magazijn van het IJsselland Ziekenhuis in Capelle.