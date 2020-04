Moordverdachte Glenn A. (28) kerfde zijn naam bij ander slachtoffer in been

Het slachtoffer deed daar aangifte van nadat Glenn A. in verband met de dood van Lisa van Leeuwen was aangehouden. Het misdrijf dat plaatsvond in Maassluis is niet het enige dat er na de aanklacht van de moord bij is gekomen. Als de rechtszaak tegen Glenn A. over – naar schatting – enkele maanden wordt behandeld zal hem ook de mishandeling van een arrestantenverzorger ten laste worden gelegd. Dat gebeurde drie dagen nadat hij was gearresteerd in de isoleercel van het politiebureau aan het Marconiplein. Volgens de advocaat van Glenn A. voelde hij zich bedreigd toen de arrestantenverzorger hem medicatie wilde geven en er een wapenstok bij pakte.