Moordverdachte stelt zich aan politie voor als ‘the punisher’: huisgenoot geslagen, gestoken en gewurgd

Bekende toko sluit de deuren, me­de-eigenaar Perry baalt: ‘Het geld regeert’

Het populaire afhaalrestaurant De Toko in de Rotterdamse wijk Bergpolder gaat sluiten. Het hoekpand is opgekocht om er een woning van te maken. Mede-eigenaar Perry de Man, ook een bekende tv-kok, is gefrustreerd. ,,Het is al zo doods in deze wijk.’’

19:52