Morten (33) woont in een oud klooster in Rotterdam: ‘Het voelt als een kleine commune’

Politica Ria (80) kan het niet laten: ‘Ik zal geen slootje meer springen, maar voor de rest gaat het prima’

Ze is 80 jaar en was al burgemeester, deelraadsvoorzitter en gebiedsbestuurder in Rozenburg. En toch wil Ria de Sutter nog vier jaar door als wijkpoliticus. Wat bezielt deze gedreven vrouw die al lang met pensioen had kunnen zijn? ,,Ik wil Rotterdam in de gaten kunnen houden.’’

11 februari