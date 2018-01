Moskeeën steunen Aboutaleb om salafisme-uitspraken

Aboutaleb had in het radioprogramma Dit is de Dag gezegd dat elke moslim een beetje salafist is (op zijn voorganger Mohammed wil lijken) en dat hij zich in de kern geen zorgen maakt over het salafisme. Ook zei hij zelf een beetje jihadist te zijn door elke dag om 07.00 uur op te staan om het goede te doen voor een stad in Nederland. De uitspraken leidden hier en daar tot verbazing en Leefbaar Rotterdam wil de burgemeester in het debat aan de tand voelen.