Moslims willen 'verhuizen' naar Rotterdam door uitspraak PVV-leider

Video Nabestaanden staan stil bij laatste bombardement op Rotterdam

18:35 Wat een mooie voorjaarsdag had moeten worden, veranderde 18 maart 1945 in één klap in een nachtmerrie toen een Duitse V1 bom ontplofte op de hoek Kerdijkstraat/Treubstraat in Bergpolder. 42 Rotterdammers kwamen om. Nabestaanden kwamen vandaag voor het eerst bijeen voor een herdenking.