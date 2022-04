Motorrijder maakt harde klap en komt op de busbaan terecht

Attema blijft na haar termijn nog een jaar burgemees­ter van Ridderkerk

Anny Attema blijft een jaar langer burgemeester van Ridderkerk. De 67-jarige PvdA-bestuurder is door de commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, per 1 oktober 2022 benoemd tot waarnemend burgemeester in haar huidige gemeente. Ze zal naar verwachting tot medio 2023 blijven.

